Бастрыкин взялся за проблему тюменцев, лишенных водопровода и канализации

21 октября 2025 в 03:38
Глава ведомства ждет доклад от коллег из региона

Фото: Следственный комитет РФ

В Тюмени после обращения семей, проживающих в «Рабочем поселке» без элементарных благ цивилизации, освещения и дорог, возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о его ходе расследования.

«В социальной сети сообщается о нарушении прав жителей микрорайона Рабочий поселок города Тюмени. Граждане лишены возможности подключения жилых помещений к центральному отоплению, водоснабжению и водоотведению. В районе отсутствует уличное освещение, автодороги находятся в непригодном состоянии», — сообщается в telegram-канале инфоцентра СК РФ.

Глава ведомства запросил у руководства регионального Управления доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Ранее с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину обратились 20 семей, проживающих в поселке. Они несколько лет просят администрацию Тюмени взять их на баланс муниципалитета, но никакого результата добиться не смогли.

