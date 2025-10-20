Бастрыкин взялся за проблему тюменцев, лишенных водопровода и канализации

Глава ведомства ждет доклад от коллег из региона Фото: Следственный комитет РФ

В Тюмени после обращения семей, проживающих в «Рабочем поселке» без элементарных благ цивилизации, освещения и дорог, возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о его ходе расследования.

«В социальной сети сообщается о нарушении прав жителей микрорайона Рабочий поселок города Тюмени. Граждане лишены возможности подключения жилых помещений к центральному отоплению, водоснабжению и водоотведению. В районе отсутствует уличное освещение, автодороги находятся в непригодном состоянии», — сообщается в telegram-канале инфоцентра СК РФ.