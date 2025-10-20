Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Хакер похитил 3 млн рублей, взломав аккаунты пермяков и оформив на них кредиты

20 октября 2025 в 20:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Хакер полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшим своими действиями

Хакер полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшим своими действиями

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного хакера. Мужчина взломал аккаунты горожан на Госуслугах, а затем оформил на их имя микрозаймы и кредиты в банках на сумму более 3 млн рублей. Преступления пермяк совершал в период с августа 2023-го по апрель 2024 года. Мотовилихинский суд города признал подсудимого виновным по трем статьям УК РФ: неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), краже с банковского счета (ст. 158 УК РФ), а также мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Прикамья.

«Судом установлено, что мужчина совершил хищение денежных средств кредитных и микрофинансовых организаций, оформив займы через личные кабинеты граждан на портале „Госуслуги“ и аккаунты в мобильных приложениях банков. Доступ к ним был получен незаконным способом. Действуя аналогичным образом, подсудимый также похитил денежные средства с банковских счетов. По результатам поддержания гособвинения, суд назначил виновному наказание в виде 4 лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства», — указывает надзорный орган, отмечая, что приговор в законную силу пока не вступил.

Подсудимый заключил сделку со следствием и в полном объеме возместил причиненный им материальный ущерб. Уголовное дело в отношении соучастника осужденного выделено в отдельное производство.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал