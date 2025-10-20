Хакер похитил 3 млн рублей, взломав аккаунты пермяков и оформив на них кредиты

Хакер полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшим своими действиями Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного хакера. Мужчина взломал аккаунты горожан на Госуслугах, а затем оформил на их имя микрозаймы и кредиты в банках на сумму более 3 млн рублей. Преступления пермяк совершал в период с августа 2023-го по апрель 2024 года. Мотовилихинский суд города признал подсудимого виновным по трем статьям УК РФ: неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), краже с банковского счета (ст. 158 УК РФ), а также мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Прикамья.

«Судом установлено, что мужчина совершил хищение денежных средств кредитных и микрофинансовых организаций, оформив займы через личные кабинеты граждан на портале „Госуслуги“ и аккаунты в мобильных приложениях банков. Доступ к ним был получен незаконным способом. Действуя аналогичным образом, подсудимый также похитил денежные средства с банковских счетов. По результатам поддержания гособвинения, суд назначил виновному наказание в виде 4 лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства», — указывает надзорный орган, отмечая, что приговор в законную силу пока не вступил.