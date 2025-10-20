Тайны закулисья, литературные игры и творческие мастер-классы: куда сходить по «Пушкинской карте» в Перми

По Пушкинской карте можно не только посмотреть на искусство, но и создать его самому Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С приходом октября пермяки ищут, как провести свободное время интересно и недорого. В этом случае можно воспользоваться возможностями «Пушкинской карты». Она позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи, выставки и культурные мероприятия. Редакция URA.RU собрала подборку событий, на которые можно сходить в Перми по «Пушкинской карте» в октябре 2025 года — от экскурсий и спектаклей до мастер-классов и лекций.

Экскурсии

Театр-Театр 25 и 26 октября приглашает на экскурсии по закулисью. Гости заглянут в пошивочный, гримерный, костюмерный, бутафорский и реквизиторский цеха, а также спустятся в трюм сцены. Участникам также покажут «Сцену-молот» и, если повезет, дадут увидеть фрагмент репетиции или монтаж декораций.

Со вторника по субботу можно посетить экскурсию в доме-музее «Подпольная типография». Гости окажутся в обстановке дома рабочего конца XIX — начала ХХ века. Экскурсовод покажет оригинальное типографское оборудование и даже предложит участникам самим отпечатать листовку.

Продолжение после рекламы

Театральные вечера

Октябрь в Перми насыщен постановками, доступными по «Пушкинской карте». В Театре-Театре пройдет целая серия спектаклей: 22–24 октября — мюзикл «Как пережить лето» (12+), 25 октября — монодрама «Пьяный „космонавт“» (18+), 26 октября — драма «Нора» (18+), 27 октября — «Дом Бернарды Альбы» (16+), 28 октября — мюзикл «Удачи, Марк!» (12+). С 29 по 31 октября зрителей ждет драма по Достоевскому «Идиот» (18+).

Отдельное место в афише занимают детские спектакли Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В театре кукол «Туки-Луки» 25 октября покажут «Маленькие трагедии» (12+), а в театре «Балет Евгения Панфилова» — спектакль «Кукла» (12+). В Театре-Тятрике 24 октября состоится спектакль «Родители напрокат» (6+), а 28, 29 и 31 октября — «Алиса в Стране чудес» (6+).

Пермский молодежный театр 29 октября покажет спектакль «Чучело» (12+) по повести Владимира Железникова. Он пройдет в доме народного творчества «Губерния». Не остается в стороне и театр «У Моста». 23, 24, 27 и 28 октября покажут комедию «Мачеха Саманишвили»(12+), 25 и 26 октября — спектакль «Духи-хранители» (12+), 28 и 29 октября — комедию «Ханума» (12+), а 30 и 31 октября — драму «А зори здесь тихие» (12+).

Выставки

На протяжении месяца в Перми можно посетить несколько интересных выставок. С понедельника по пятницу в детской художественной школе имени Широкова проходят две экспозиции: «Учитель — ученик» (0+), где представлены натюрморты и портреты ученицы Арины Степановой, а также итоговая выставка работ (6+) с живописью, триптихами и рисунками.

Любителей истории ждет выставка «Секреты пермского подполья. 1905–1907 годы» (0+) в доме-музее «Подпольная типография». Работает она со вторника по субботу. Среди экспонатов — копии типографского оборудования, доказательства по «делу о взрыве в квартире Худяковой», шахматный столик с тайником для хранения листовок и документы о подпольной химической лаборатории.

Современное искусство представлено на выставке «Правило шва» (6+) в музее PERMM. Она открыта со вторника по воскресенье. Посетители увидят более 100 объектов на двух этажах.

Литературные мероприятия

В пермских библиотеках проходят лекции, игры и мастер-классы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Любителей литературы ждет несколько интересных мероприятий. 29 октября в Пермской краевой библиотеке имени Горького пройдет лекция «Тайны забытых книг» (16+). Участникам расскажут о редких изданиях XVIII–XIX веков, хранящихся в фондах библиотеки, и о малоизвестных фактах из истории книги.

30 октября в детской модельной библиотеке №6 имени Бианки состоится литературная программа «Классика в действии» (12+). Участники объединятся в команды, чтобы выполнять творческие задания и отвечать на вопросы, связанные с литературными произведениями.

Продолжение после рекламы

Творческие мастер-классы

В октябре пермские библиотеки проводят творческие занятия, куда можно прийти по Пушкинской карте. С понедельника по воскресенье в библиотеке №2 имени Гоголя проходит мастер-класс «Цифровая мастерская: литературные комиксы» (12+). Участники создадут собственные комиксы по мотивам любимых книг, используя цифровые инструменты.

По субботам в библиотеке №35 проходят занятия по изготовлению народной куклы (12+). Из простых материалов — ткани, нитей и соломы — участники создадут традиционные обереги, а ведущий расскажет об их значении в русской культуре. Также по субботам в модельной библиотеке №13 имени Короленко проходит мастер-класс «Живописная гуашь» (12+). Гости узнают о технике гуашевой живописи, попробуют себя в роли художника и создадут собственную работу.