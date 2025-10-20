Путин выразил обеспокоенность снижением объемов выдачи ипотеки в РФ

Путин провел встречу с Мутко, где обсуждались, в частности, вопросы ипотечного кредитования Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко обсудил снижение объемов ипотечного кредитования в стране в 2025 году. По данным корпорации, выдача новых ипотечных кредитов сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20? <...> А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?» — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Мутко отметил, что причины подобных прогнозов связаны с особенностями структуры приобретения недвижимости. По словам гендиректора корпорации, последнее время в покупку жилья вкладывались лишь ипотечные деньги.

«Если Вы посмотрите, у нас все эти годы где-то под 80–90 процентов в покупку жилья вкладывались только ипотечные деньги. Но структура жилья поменялась, сейчас 65 процентов покупают за ипотеку, а в прежние годы 80, уже там 35 процентов за свои деньги», — сообщил Мутко.

Мутко сообщил, что в настоящее время наблюдается смягчение денежно-кредитной политики, что привело к определенному оживлению рыночной ипотеки. По его словам, в последние месяцы ежемесячно оформляется порядка 23 тысяч ипотечных кредитов на рыночных условиях.