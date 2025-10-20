Путин выразил обеспокоенность снижением объемов выдачи ипотеки в РФ
Путин провел встречу с Мутко, где обсуждались, в частности, вопросы ипотечного кредитования
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко обсудил снижение объемов ипотечного кредитования в стране в 2025 году. По данным корпорации, выдача новых ипотечных кредитов сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20? <...> А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?» — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.
Мутко отметил, что причины подобных прогнозов связаны с особенностями структуры приобретения недвижимости. По словам гендиректора корпорации, последнее время в покупку жилья вкладывались лишь ипотечные деньги.
«Если Вы посмотрите, у нас все эти годы где-то под 80–90 процентов в покупку жилья вкладывались только ипотечные деньги. Но структура жилья поменялась, сейчас 65 процентов покупают за ипотеку, а в прежние годы 80, уже там 35 процентов за свои деньги», — сообщил Мутко.
Мутко сообщил, что в настоящее время наблюдается смягчение денежно-кредитной политики, что привело к определенному оживлению рыночной ипотеки. По его словам, в последние месяцы ежемесячно оформляется порядка 23 тысяч ипотечных кредитов на рыночных условиях.
Ранее в ходе апрельской встречи с Путиным Мутко отмечал, что индивидуальное жилищное строительство в России демонстрирует уверенный рост, что создает значительные перспективы для дальнейшего развития отрасли. По его словам, граждане оформили 33 тысячи кредитов на возведение собственного жилья. В настоящее время ипотечная поддержка используется при строительстве каждого десятого дома, передает слова гендиректора корпорации 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.