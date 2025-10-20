Ограничения движения на Водопроводной в Перми продлены до конца недели

Улица останется закрытой для транспорта еще на 5 дней Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Улица Водопроводная в Перми будет закрыта для движения транспорта до 23:00 25 октября 2025 года. Срок ограничения продлен по обращению подрядной организации, сообщает краевое министерство транспорта.

«Временное движение транспорта по улице Водопроводной в Перми будет прекращено до 23:00 25 октября вместо первоначально установленного срока до 8:00 20 октября. Основанием для продления стало обращение подрядной организации ООО „Максимум“», — указано в распоряжении от 20 октября, опубликованном на сайте министерства.

Ранее на сайте минтранса обозначалось, что ограничение движения на улице Водопроводной вводились с 8:00 13 октября. Закрывался участок автомобильной дороги от улицы Комиссара Пожарского до дома № 36 по проспекту Парковому.

