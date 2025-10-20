В Перми проверяют сеть табачных магазинов после жалоб несовершеннолетних работников
Подростки пожаловались на невыплату зарплаты
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Перми инспекция труда и прокуратура начали проверку сети табачных магазинов Tabak&Vape после сообщений о нарушениях трудовых прав несовершеннолетних сотрудников. Работники жаловались на неоформление трудовых договоров и задержку зарплаты, сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.
«Государственная инспекция труда совместно с прокуратурой проводит проверку в отношении сети табачных магазинов Tabak&Vape, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Поводом послужили сообщения в СМИ о нарушениях трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. Сотрудники сети жаловались на отсутствие официального оформления трудовых отношений и несвоевременную выплату заработной платы», — написано на сайте инспекции.
Работодателю уже вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений. В настоящее время проверяющие устанавливают все обстоятельства произошедшего и масштаб нарушений. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о противоправных действиях в отношении подростков в Перми, где владельцев одной из торговых сетей подозревали в найме несовершеннолетних без оформления и невыплате зарплаты. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по этим фактам и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
