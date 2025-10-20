В Перми проверяют сеть табачных магазинов после жалоб несовершеннолетних работников

Подростки пожаловались на невыплату зарплаты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми инспекция труда и прокуратура начали проверку сети табачных магазинов Tabak&Vape после сообщений о нарушениях трудовых прав несовершеннолетних сотрудников. Работники жаловались на неоформление трудовых договоров и задержку зарплаты, сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

«Государственная инспекция труда совместно с прокуратурой проводит проверку в отношении сети табачных магазинов Tabak&Vape, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Поводом послужили сообщения в СМИ о нарушениях трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. Сотрудники сети жаловались на отсутствие официального оформления трудовых отношений и несвоевременную выплату заработной платы», — написано на сайте инспекции.

Работодателю уже вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений. В настоящее время проверяющие устанавливают все обстоятельства произошедшего и масштаб нарушений. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.

Продолжение после рекламы