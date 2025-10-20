Аномальное тепло пришло в Пермский край в конце октября

Синоптики обещают пермякам бабье лето в октябре Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На этой неделе в Пермском крае ожидается аномально теплая и сухая погода для второй половины октября. Столбики термометров будут держаться на два градуса выше климатической нормы, а значительных осадков не предвидится до конца недели. Такой прогноз дают специалисты пермского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Текущая неделя в Пермском крае пройдет под влиянием Сибирского антициклона, который принесет нехарактерно теплую и малоснежную погоду. Ожидается чередование солнечных дней и осадков», — сообщает telegram-канал центра.

Во вторник, 21 октября, ночью температура составит от 0 градусов на юге до -5 градусов на севере, в Перми -1...-3 градуса. Днем потеплеет до +5...+7 градусов в Перми и до +9 градусов на юге края. Пройдут небольшие дожди в северных и западных районах, в Перми возможен слабый дождь.

В среду, 22 октября, станет теплее: ночью в Перми до +2 градусов, днем воздух прогреется до +8...+10 градусов. День будет ясным в центральных и южных районах, однако вечером резко похолодает до 0...+2 градусов. По краю температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днем ожидается прогрев до +5…+10 градусов.

В четверг, 23 октября, сохранится повышенная облачность. Ночью температура от -3°C до +3 градусов, в Перми около 0 градусов. Днем ожидается +6...+8 градусов в Перми и до +10 градусов на юге края.

В пятницу 24 октября погода ухудшится: по всему краю пройдут дожди, которые к вечеру могут перейти в мокрый снег. Температура в течение суток +1…+6 градусов, в Перми +2...+4 градуса. В ночь на субботу под влиянием заполняющего циклона с Поволжья есть вероятность мокрого снега в Перми и ряде районов края при околонулевой температуре.

В субботу, 25 октября, осадки прекратятся, температура составит 0…+5 градуса по краю и +2…+4 градуса в Перми. В воскресенье, 26 октября, в край вернутся дожди с температурой +1...+6 градусов.

В начале следующей недели метеорологи прогнозируют потепление до 5-6 градусов выше нормы с обильными осадками. Первые существенные снегопады ожидаются в ноябре.