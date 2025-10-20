Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Мошенник прикинулся сотрудником колледжа, чтобы обмануть пермскую студентку

21 октября 2025 в 00:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Злоумышленинки представились сотрудниками колледжа

Злоумышленинки представились сотрудниками колледжа

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми студентка перевела мошенникам 95 тысяч рублей с карты своей матери после звонка лжесотрудника колледжа и представителя портала «Госуслуги». О об этом сообщает городское управление МВД.

«Неизвестный позвонил девушке, представился сотрудником ее колледжа и сообщил об ошибке в базе данных. Под предлогом подтверждения номера телефона он запросил смс-код, который студентка предоставила. Затем последовал второй звонок — уже от лжесотрудника портала „Госуслуги“, который убедил девушку, что из-за утечки данных на ее имя пытаются оформить кредит. Для решения проблемы мошенник предложил „задекларировать“ средства, после чего студентка перевела 95 тысяч рублей с карты своей матери», — говорится на странице управления во «ВКонтакте».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, что сотрудники госорганов никогда не звонят с просьбами о переводе денег или сообщении кодов подтверждения.

Продолжение после рекламы

Подобные случаи мошенничества с участием студентов в Пермском крае происходят не впервые. В сентябре 2025 года жительница Соликамска перевела аферистам 1,3 млн рублей, поверив в угрозу уголовного преследования родителей, а ранее жительница Перми лишилась 1,5 млн рублей после звонков лжесотрудников различных служб. Полиция регулярно предупреждает о подобных схемах и рекомендует не передавать посторонним личные данные и коды подтверждения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал