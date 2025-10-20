Мошенник прикинулся сотрудником колледжа, чтобы обмануть пермскую студентку

Злоумышленинки представились сотрудниками колледжа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми студентка перевела мошенникам 95 тысяч рублей с карты своей матери после звонка лжесотрудника колледжа и представителя портала «Госуслуги». О об этом сообщает городское управление МВД.

«Неизвестный позвонил девушке, представился сотрудником ее колледжа и сообщил об ошибке в базе данных. Под предлогом подтверждения номера телефона он запросил смс-код, который студентка предоставила. Затем последовал второй звонок — уже от лжесотрудника портала „Госуслуги“, который убедил девушку, что из-за утечки данных на ее имя пытаются оформить кредит. Для решения проблемы мошенник предложил „задекларировать“ средства, после чего студентка перевела 95 тысяч рублей с карты своей матери», — говорится на странице управления во «ВКонтакте».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, что сотрудники госорганов никогда не звонят с просьбами о переводе денег или сообщении кодов подтверждения.

