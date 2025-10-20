Пермяк получил срок за избиение семьи табуреткой

Пьяный глава семьи избил жену и падчерицу табуреткой Фото: Станислав Етвеш © URA.RU

В Перми местны житель осужден за избиение жены и падчерицы табуреткой и угрозы убийством. С материалами дела знакомит Мотовилихинский районный суд.

«Пермяк, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья, вновь осужден за нападение на собственную семью. В состоянии алкогольного опьянения мужчина умышленно причинил вред здоровью средней тяжести своей жене и ее дочери, используя в качестве орудия табурет. Кроме того, он угрожал убийством девушке», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Суд квалифицировал его действия как угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Отягчающими обстоятельствами признаны рецидив преступлений и совершение правонарушения в пьяном виде.

Мужчина приговорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.