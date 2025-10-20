Пермяк получил срок за избиение семьи табуреткой
В Перми местны житель осужден за избиение жены и падчерицы табуреткой и угрозы убийством. С материалами дела знакомит Мотовилихинский районный суд.
«Пермяк, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья, вновь осужден за нападение на собственную семью. В состоянии алкогольного опьянения мужчина умышленно причинил вред здоровью средней тяжести своей жене и ее дочери, используя в качестве орудия табурет. Кроме того, он угрожал убийством девушке», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Суд квалифицировал его действия как угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Отягчающими обстоятельствами признаны рецидив преступлений и совершение правонарушения в пьяном виде.
Мужчина приговорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее Мотовилихинский районный суд Перми рассматривал другие резонансные уголовные дела. Так, в 2025 году суд признал местного жителя виновным в хищении более 3 млн рублей путем взлома аккаунтов горожан на портале «Госуслуги» и оформлении на их имя кредитов и микрозаймов. Тогда мужчина получил 4 года принудительных работ, а приговор также не вступил в законную силу.
