Словакия внезапно пошла против России в вопросе санкций

Словакия выразила готовность поддержать новый пакет санкций против России при условии, что Европейская комиссия (ЕК) учтет ее замечания по поводу климатических целей и цен на энергоносители. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Словакии Юрий Бланар, его заявление опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Мы в тесном контакте с Еврокомиссией. После того, как [наши] требования будут включены, Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций», — уточнил Бланар. Его слова опубликованы на сайте местного МИД.

Министр отметил, что Словакия обеспокоена не только ростом затрат на энергоносители, но и планами Брюсселя запретить двигатели внутреннего сгорания в рамках борьбы с изменением климата. По его оценке, подобные меры оказывают давление на экономику страны и снижают конкурентоспособность Европейского союза в целом. В Братиславе считают, что реализация климатических инициатив должна учитывать национальные интересы государств — членов ЕС, прежде всего в части защиты промышленности и рабочих мест.

Еще в прошлом месяце премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава откажется поддерживать введение новых санкций против РФ. Он отмечал, что страна будет занимать такую позицию до тех пор, пока ЕК не представит конкретные меры по урегулированию проблемы высоких цен на электроэнергию в Европе.