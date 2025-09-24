24 сентября 2025

Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от энергоносителей России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Словакия не хочет отказываться от российской энергии
Словакия не хочет отказываться от российской энергии Фото:

Словакия официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой исключить ее из европейского плана по прекращению импорта российских углеводородов. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на полях сессии Генассамблеи ООН после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России. Мы сказали: „У нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим [покупать сырье] в течение определенного времени“», — заявил министр, передает пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства.

В ведомстве пояснили, что отказ от импорта российского газа может привести к экономическим потерям для Словакии в размере более 10 миллиардов евро и судебным спорам с «Газпромом». Бланар отметил, что страна зависит от поставок российского сырья, а резкое прекращение закупок негативно скажется на промышленности и энергетике республики.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план 19-го пакета санкций против России, предусматривающий полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2027 года. По данным издания Politico, Еврокомиссия в проекте новых санкций предлагает прекратить закупки уже к 2026 году. Словакия стала одной из первых стран ЕС, официально запросивших отсрочку или исключение из этих инициатив.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Словакия официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой исключить ее из европейского плана по прекращению импорта российских углеводородов. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на полях сессии Генассамблеи ООН после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России. Мы сказали: „У нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим [покупать сырье] в течение определенного времени“», — заявил министр, передает пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства. В ведомстве пояснили, что отказ от импорта российского газа может привести к экономическим потерям для Словакии в размере более 10 миллиардов евро и судебным спорам с «Газпромом». Бланар отметил, что страна зависит от поставок российского сырья, а резкое прекращение закупок негативно скажется на промышленности и энергетике республики. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план 19-го пакета санкций против России, предусматривающий полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2027 года. По данным издания Politico, Еврокомиссия в проекте новых санкций предлагает прекратить закупки уже к 2026 году. Словакия стала одной из первых стран ЕС, официально запросивших отсрочку или исключение из этих инициатив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...