Суд скоро начнет забирать долги без суда: как работает система

В России с 1 ноября вступают в силу обновленные положения, согласно которым отдельные категории долгов с физлиц и самозанятых будут взыскиваться без необходимости судебного разбирательства. Новые правила касаются процедуры взыскания налоговой задолженности.
Новые правила распространяются на налоговые обязательства, самостоятельно исчисляемые гражданами, например, при подаче декларации по форме 3-НДФЛ. Также это касается и налогов, определенных налоговыми органами по итогам проведенных проверок и отраженных в налоговых уведомлениях по имущественным налогам.
Уведомление с требованием об оплате будет отправлено через личный кабинет на сайте ФНС, на портале «Госуслуги», а также заказным письмом. Подробнее о том, как будет действовать новый порядок с 1 ноября — в материале URA.RU.
Какие долги заберут без суда
С ноября отдельные виды долгов будут взыскиваться без необходимости обращения в суд. В первую очередь изменения затронут задолженности, отражаемые в налоговой декларации 3-НДФЛ, а также обязательства по транспортному и имущественному налогам. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс внесены федеральным законом № 287-ФЗ. Основная цель нововведений — ускорить и упростить процесс взыскания налоговых долгов. Об этом следует из обращения на сайте ФНС.
«Взысканию подлежат как долги по налогам, которые граждане самостоятельно рассчитывают, в том числе при подаче декларации 3-НДФЛ, так и налоги, начисленные налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанные в налоговых уведомлениях по имущественным налогам», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте ФНС.
В их число входят долги, возникшие по нотариально удостоверенным сделкам, включая кредиты, займы и расписки, оформленные при участии нотариуса. Об этом рассказал генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.
«Новый порядок коснется в первую очередь долгов, которые включаются в налоговую декларацию — 3 НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долгов по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса», — сказал Голощапов. Его слова приводит агентство «Прайм».
До вступления в действие Федерального закона № 448-ФЗ кредиторы должны были подавать иск в суд для взыскания задолженности, а затем, получив судебное решение, обращаться к судебным приставам для исполнения. В настоящее время порядок был упрощен: при отсутствии споров относительно наличия долга и его размера налоговые органы, опираясь на данные Единого налогового счета, направляют гражданину требование о погашении задолженности напрямую.
Как будет работать новая система взыскания долгов
Уведомление о необходимости оплаты будет направлено через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги», а также заказным письмом. В случае невыполнения обязательств в установленный срок налоговые органы примут решение о принудительном взыскании задолженности и передадут соответствующие материалы в службу судебных приставов.
Списание средств может осуществляться во внесудебном порядке с банковских счетов, электронных кошельков, вкладов в драгоценных металлах, а также с цифровых рублевых счетов. При отсутствии достаточных денежных средств возможно обращение взыскания на имущество должника, в том числе на транспортные средства, недвижимость или земельные участки.
Какие гарантии предоставлены жителям РФ
Согласно действующему законодательству, удержания не распространяются на социальные выплаты и не могут превышать 50% суммы поступлений на банковский счет. Нововведенный порядок предоставляет налогоплательщику право выразить несогласие с решением посредством подачи возражения. На его подачу отводится 30 дней. До момента рассмотрения возражения меры взыскания применяться не будут.
