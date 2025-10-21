Послы ЕС приняли решение по использованию замороженных российских активов

Издание отмечает, что послы уже согласовали решение по использованию активов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационных кредитов». Об этом сообщили иноСМИ. Ожидается, что саммит лидеров стран ЕС рассмотрит и может одобрить эту инициативу уже в ближайший четверг.

По информации Politico, Бельгия, которая ранее выступала против замороженных активов РФ, сделала новое заявление после прочтения чернового текста. «Это политический сигнал к действию для Еврокомиссии», — цитирует бельгийского дипломата Politico. После одобрения лидерами государств Еврокомиссия начнет разрабатывать юридический механизм для использования российских активов. Издание уточняет, что даже после согласования на высшем уровне разработка и утверждение окончательных правил может занять несколько недель.