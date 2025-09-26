ЕК предложила дать Украине 140 млрд евро за счет российских активов

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине «репарационный кредит» в размере 140 млрд евро за счет замороженных на Западе российских активов, что позволит Киеву получить средства сразу, а вернуть их — только после получения репараций от Москвы. Об этом говорится в записке ЕК.
«Европейская комиссия предложила использовать находящиеся под санкциями российские деньги для финансирования нового кредита Украине в размере 140 миллиардов евро», — говорится в документе. Заявление приводит издание Politico. Предложение было представлено странам-членам ЕС перед встречей послов 26 сентября и будет обсуждаться лидерами ЕС на следующей неделе в Копенгагене.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею беспроцентного кредита Украине на 140 млрд евро за счет российских активов. Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявил, что ЕК планирует финансировать Украину через «займы на возмещение ущерба» под эти активы уже в 2026 году.
Однако президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов невозможна без нарушения международного права. По его словам, изъятие этих средств Центрального банка России нарушит юридические нормы и подорвет доверие между странами.
