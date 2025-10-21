В Ленинградской области объявлена опасность БПЛА
21 октября 2025 в 12:47
В Кингисеппском районе зафиксирована угроза, связанная с появлением беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве. Об этом информирует губернатор области Александр Дрозденко. В связи с происходящим возможно снижение скорости мобильного интернет-соединения.
