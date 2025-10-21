Песков: даты переговоров Путина и Трампа пока нет
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил относительно возможных временных рамок встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите в Будапеште. Он подчеркнул, что никаких четких дат пока не озвучено.
«Никаких дат не называлось никем», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Штатах допускают возможность отсрочки переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, запланированных в Будапеште. Такие предположения возникли на фоне изменения сроков двусторонних переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.
В то же время Рубио сообщил о намерении вновь провести телефонные переговоры с Лавровым, чтобы обсудить возможную организацию визита президентов обеих стран в Венгрию. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что договоренности о личной встрече между Лавровым и Рубио на данный момент отсутствуют.
