Песков: даты переговоров Путина и Трампа пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил относительно возможных временных рамок встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите в Будапеште. Он подчеркнул, что никаких четких дат пока не озвучено.

«Никаких дат не называлось никем», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В Штатах допускают возможность отсрочки переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, запланированных в Будапеште. Такие предположения возникли на фоне изменения сроков двусторонних переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

