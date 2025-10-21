ФАС раскрыла картель на 500 миллионов рублей

ФАС раскрыла картель при поставках стройматериалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор на сумму почти 500 миллионов рублей при проведении торгов по закупке стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды для государственных учреждений Москвы и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки антимонопольная служба признала 13 участников картеля нарушившими антимонопольное законодательство.

«ФАС раскрыла картель с применением схемы „таран“. Торги проходили для нужд государственных учреждений города Москвы и Московской области на сумму более 491 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В ведомстве сообщили, что схема была нацелена на ценовую дезориентацию добросовестных участников торгов, чтобы вынудить их отказаться от участия и обеспечить победу заранее определенной компании.

В антимонопольной службе отметили, что в сговоре были задействованы 13 юридических лиц, которые заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на 38 аукционах. Все они нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Ведомство выявило признаки скоординированных действий: компании использовали единую цифровую инфраструктуру, синхронизировали свои предложения на торгах и поддерживали устойчивые финансово-хозяйственные связи.

Продолжение после рекламы