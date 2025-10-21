На «Авито» выложили объявление с продажей украденных украшений из Лурвра Фото: Алена Полозова © URA.RU

Драгоценности, похищенные из Лувра, были выставлены на продажу на платформе «Авито» за 250 миллионов рублей. Изначально об этом написали российские журналисты. При попытке убедиться в достоверности, URA.RU обратило внимание, что в кэше поисковых сайтов объявление можно найти, однако при попытке зайти по ссылке, пользователю сообщают, что объявление удалено.

В поисковиках сохранилось объявления, но на самом сайте его не найти Фото: скрин URA.RU

Из объявления пользователю предлагалась знаменитая парюра французской королевы Марии Амалии за стоимость в 250 млн рублей. Вскоре после появления информации на сайте все объявления были заблокированы «Авито» для проведения проверки.