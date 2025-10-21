Украденные драгоценности из Лувра выложили на «Авито» за 250 млн рублей. Скрин
На «Авито» выложили объявление с продажей украденных украшений из Лурвра
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Драгоценности, похищенные из Лувра, были выставлены на продажу на платформе «Авито» за 250 миллионов рублей. Изначально об этом написали российские журналисты. При попытке убедиться в достоверности, URA.RU обратило внимание, что в кэше поисковых сайтов объявление можно найти, однако при попытке зайти по ссылке, пользователю сообщают, что объявление удалено.
В поисковиках сохранилось объявления, но на самом сайте его не найти
Фото: скрин URA.RU
Из объявления пользователю предлагалась знаменитая парюра французской королевы Марии Амалии за стоимость в 250 млн рублей. Вскоре после появления информации на сайте все объявления были заблокированы «Авито» для проведения проверки.
Утром 19 октября группа неизвестных совершила ограбление Лувра в Париже. Преступники разбили окна, проникли внутрь и похитили редкие ювелирные изделия времен Наполеона, находившиеся в одной из экспозиций. После случившегося музей временно прекратил прием посетителей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.