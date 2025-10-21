Легендарного оператора Анатолия Мукасея срочно госпитализировали
Муж актрисы Светланы Дружининой экстренно госпитализирован
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Легендарный кинооператор Анатолий Мукасей, муж актрисы Светланы Дружининой, был срочно госпитализирован в столичную больницу. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Алексею Михайловичу стало плохо дома. Мужчина потерял сознание, родные вызвали бригаду скорой помощи. Медики экстренно забрали его в больницу», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Среди наиболее известных работ Мукасея — фильмы «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другие. Также он неоднократно был награжден государственными премиями.
Анатолий Мукасей считается одним из самых известных кинооператоров советского и российского кинематографа, работавших с ведущими режиссерами страны. Ранее, в июле 2025 года, отечественное кино понесло утрату — скончался знаменитый режиссер Александр Митта, с которым Мукасей сотрудничал на различных проектах. Оба мастера внесли значительный вклад в развитие российского киноискусства.
