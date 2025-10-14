Наследство Александра Митты разделят в Москве

В Москве открыто наследственное дело выдающегося советского и российского кинорежиссера, сценариста и актера, народного артиста России Александра Митты. Об этом свидетельствуют юридические материалы.
«Митта Александр Наумович… Наследственное дело открыто», — цитирует РИА Новости выдержку из официальных документов. Наследственное дело режиссера ведет нотариус в Москве.
Александр Митта ушел из жизни 14 июля 2025 года в возрасте 92 лет. Его смерть стала большой потерей для отечественного кинематографа. В течение своей долгой и плодотворной карьеры Митта снял множество культовых фильмов, таких как «Звонят, откройте дверь» и «Экипаж». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близких артиста, отметив, что Митта был человеком с тонким чувством эпохи, передает 360.ru.
