Трамп заявил о планах ввести пошлины против Китая из-за российской нефти
22 октября 2025 в 02:22
Дональд Трамп воздержался от подтверждения намерения ввести новые пошлины против Китая в ответ на приобретение Пекином российской нефти. Об этом он заявил в Белом Доме.
