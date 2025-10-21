Логотип РИА URA.RU
Общество

Белоусов начал пересборку и цифровизацию Минобороны

22 октября 2025 в 02:30
Минобороны срежет «бумажные» приказы

Министерство обороны приступило к реформированию административных и хозяйственных процедур, затрагивающих документооборот, организацию строительства, а также закупки по государственному оборонному заказу. В рамках оптимизации планируется поэтапный переход от использования бумажных приказов к электронному документообороту.  Об этом сообщают источники, близкие к военному ведомству. 

«Инициатива не касается управления боевыми действиями в зоне военных операций и затрагивает исключительно административные и хозяйственные вопросы. Ключевая задача реформы заключается в устранении несвойственных и дублирующих функций, чтобы военнослужащие могли сосредоточиться на выполнении приоритетных задач», — сообщили РБК источники. 

В числе направлений, по которым планируется реорганизация, рассматриваются вопросы документооборота, предоставления льгот, организации военного строительства, медицинского обеспечения, закупок по гособоронзаказу, ремонта техники и вооружения, а также выдачи вещевого имущества.

Ранее Белоусов сообщил об увеличении плана набора контрактников на службу. Также военкоматы наделяются полномочиями выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, включая вариант предоставления таких документов в электронном виде.

