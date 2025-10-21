Белоусов начал пересборку и цифровизацию Минобороны

Минобороны срежет «бумажные» приказы Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство обороны приступило к реформированию административных и хозяйственных процедур, затрагивающих документооборот, организацию строительства, а также закупки по государственному оборонному заказу. В рамках оптимизации планируется поэтапный переход от использования бумажных приказов к электронному документообороту. Об этом сообщают источники, близкие к военному ведомству.

«Инициатива не касается управления боевыми действиями в зоне военных операций и затрагивает исключительно административные и хозяйственные вопросы. Ключевая задача реформы заключается в устранении несвойственных и дублирующих функций, чтобы военнослужащие могли сосредоточиться на выполнении приоритетных задач», — сообщили РБК источники.

В числе направлений, по которым планируется реорганизация, рассматриваются вопросы документооборота, предоставления льгот, организации военного строительства, медицинского обеспечения, закупок по гособоронзаказу, ремонта техники и вооружения, а также выдачи вещевого имущества.

