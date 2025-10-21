Логотип РИА URA.RU
В РФ опровергли новости о срыве саммита России и США

Дмитриев: подготовка саммита США и РФ в Венгрии продолжается
22 октября 2025 в 02:21
Двусторонний саммит планируют провести в Будапеште

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информация, которую распространяют некоторые СМИ, о срыве саммита России и США, не соответствует действительности. Работа по организации встречи лидеров двух государств продолжается, заверил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«СМИ искажают комментарии о „ближайшем будущем“, чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», — написал Дмитриев в соцсети Х. Ранее один из представителей администрации президента США сообщил, что американский лидер Дональд Трамп в данный момент не планирует проводить личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По данным Кремля, никаких четких дат еще не было озвучено. Об этом URA.RU уже писало. В Москве знают, что партнеры допускают возможность отсрочки переговоров в Венгрии. Подобные выводы были сделаны в связи с корректировкой графика двусторонних переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

