В РФ опровергли новости о срыве саммита России и США
Двусторонний саммит планируют провести в Будапеште
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Информация, которую распространяют некоторые СМИ, о срыве саммита России и США, не соответствует действительности. Работа по организации встречи лидеров двух государств продолжается, заверил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«СМИ искажают комментарии о „ближайшем будущем“, чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», — написал Дмитриев в соцсети Х. Ранее один из представителей администрации президента США сообщил, что американский лидер Дональд Трамп в данный момент не планирует проводить личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
По данным Кремля, никаких четких дат еще не было озвучено. Об этом URA.RU уже писало. В Москве знают, что партнеры допускают возможность отсрочки переговоров в Венгрии. Подобные выводы были сделаны в связи с корректировкой графика двусторонних переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.