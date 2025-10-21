В РФ опровергли новости о срыве саммита России и США

Двусторонний саммит планируют провести в Будапеште Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информация, которую распространяют некоторые СМИ, о срыве саммита России и США, не соответствует действительности. Работа по организации встречи лидеров двух государств продолжается, заверил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«СМИ искажают комментарии о „ближайшем будущем“, чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», — написал Дмитриев в соцсети Х. Ранее один из представителей администрации президента США сообщил, что американский лидер Дональд Трамп в данный момент не планирует проводить личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.