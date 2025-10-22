Логотип РИА URA.RU
Почти без дождя: прогноз погоды на выходные в Челябинске

22 октября 2025 в 07:49
Челябинцев ждут достаточно теплые для конца октября выходные, почти без осадков. Об этом говорится на сайте сервиса погоды «Гисметео».

«Суббота, 25 октября, начнется с пасмурной погоды — ночью и утром будет небольшой дождь, однако днем погода разгуляется и станет малооблачно. Столбики термометров днем поднимутся до +6 градусов», — говорится в прогнозе на сайте метеорологов «Гисметео».

В воскресенье, 26 октября, воздух днем прогреется до 4 градусов тепла. Осадков не предвидится, будет малооблачно. Ночью в выходные температура воздуха будет колебаться от +2 до -1 градусов.

