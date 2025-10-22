Почти без дождя: прогноз погоды на выходные в Челябинске
Челябинцев на выходные ждет осеннее солнце
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинцев ждут достаточно теплые для конца октября выходные, почти без осадков. Об этом говорится на сайте сервиса погоды «Гисметео».
«Суббота, 25 октября, начнется с пасмурной погоды — ночью и утром будет небольшой дождь, однако днем погода разгуляется и станет малооблачно. Столбики термометров днем поднимутся до +6 градусов», — говорится в прогнозе на сайте метеорологов «Гисметео».
Погода порадует горожан в предстоящие выходные
Фото: Фото: сайт «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/weekend/
В воскресенье, 26 октября, воздух днем прогреется до 4 градусов тепла. Осадков не предвидится, будет малооблачно. Ночью в выходные температура воздуха будет колебаться от +2 до -1 градусов.
