Почти без дождя: прогноз погоды на выходные в Челябинске

Челябинцев ждут достаточно теплые для конца октября выходные, почти без осадков. Об этом говорится на сайте сервиса погоды «Гисметео».

«Суббота, 25 октября, начнется с пасмурной погоды — ночью и утром будет небольшой дождь, однако днем погода разгуляется и станет малооблачно. Столбики термометров днем поднимутся до +6 градусов», — говорится в прогнозе на сайте метеорологов «Гисметео».

