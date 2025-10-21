Суд окончательно отменил торги на оплату проезда в транспорте Челябинска

Челябинский суд запретил вновь проводить те же торги по организации оплаты проезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области окончательно отменил торги на организацию системы оплаты проезда в общественном транспорте южноуральской столицы и соседних муниципалитетов. Как следует из дополнительного решения, повторно торги проводиться не будут.

«Признать недействительным протокол подведения итогов торгов 20 октября 2023 года. В удовлетворении требования ООО „Бенток-Смоленск“ о возложения обязанности на организатора торгов, областного государственного казенного учреждения „ОПЧО“, повторно провести второй этап торгов отказать», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.

Суд установил, что организатор торгов и «СберТройка» действовали по заранее согласованной схеме. Компания получала доступ к закрытой информации о технических потребностях заказчика, что давало ей несправедливое преимущество перед другими участниками рынка.

«Была установлена определенная модель поведения при организации и проведении конкурса, направленная на получение права заключения договора на организацию АСОП. В целом, было установлено, что в результате достигнутого соглашения ООО „СберТройка“ получило доступ к информации о потребностях заказчика при проведении торгов, в том числе технических характеристиках, которая не была известна иным участникам рынка», — констатировал арбитраж.

Суд счел невозможным проводить повторные процедур. Теперь областному заказчику предстоит с нуля организовать абсолютно новый конкурс для всей транспортной агломерации. В «СберТройке» ранее заявляли URA.RU, что отмена конкурса затянет обновление билетной системы, несмотря на расторжение договора в апреле 2025 года.