От слесаря до лучшего вратаря в истории: 96 лет со дня рождения легендарного Льва Яшина

Лев Иванович Яшин — советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР Фото: Леонид Доренский / РИА Новости

В среду, 22 октября 2025 года, исполняется 96 лет со дня рождения Льва Яшина — легендарного советского вратаря, единственного голкипера, получившего «Золотой мяч», и признанного лучшим вратарем XX века. Он не просто перевернул представление о роли вратаря в футболе, но стал символом всего советского спорта, чье имя знают даже те, кто далек от футбола. История Яшина — это путь от дворового футбола через военные годы на заводе к мировой славе, но также и непростая борьба с болезнями, которые в итоге оборвали его жизнь в 60 лет. Подробнее в материале URA.RU.

Детство Яшина в тени войны: от дворового футбола до заводского цеха

Лев Иванович Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве в семье рабочих. Отец, Иван Петрович, был слесарем высшей квалификации и работал шлифовальщиком на оборонном авиационном заводе в Тушино. Мать, Анна Митрофановна, трудилась на заводе «Красный богатырь», но рано ушла из жизни — она умерла от туберкулеза, когда Лев еще даже не пошел в школу.

Детство будущей звезды прошло на Миллионной улице в доме №15, где Яшины жили одной большой семьей вместе с братьями и сестрами Анны Митрофановны. Как и многие мальчишки того времени, маленький Лев все свободное время проводил во дворе, играя в футбол. Именно там он получил первый вратарский опыт, который стал фундаментом его будущей карьеры. Зимой дети сами заливали каток и играли в хоккей с мячом.

Продолжение после рекламы

Когда началась Великая Отечественная война, завод, на котором работал отец Льва, эвакуировали в Ульяновск. Двенадцатилетнему мальчику пришлось разгружать эшелон с заводскими станками — так он встретил свое двенадцатилетие. В 13 лет Яшин уже работал учеником слесаря на заводе и именно тогда приобрел вредную привычку — начал курить. Позже он получил степень слесаря третьего разряда. В начале 1944 года завод вернули в Москву, и семья Яшиных вернулась в столицу. К 16 годам Лев получил свою первую награду — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Первые матчи Кубка СССР 1944 года, прошедшие после начала войны, произвели на Яшина огромное впечатление. В сентябре того же года он начал заниматься футболом в молодежном коллективе завода. Хотя изначально ему было привычнее играть в поле, тренер заводской команды Владимир Чечеров, заметив высокий рост Яшина, определил его на позицию вратаря.

От слесаря до вратаря: путь Яшина к основе «Динамо»

Лев Яшин с 1949 года начал играть за молодежную команду футбольного клуба «Динамо» (Москва) Фото: Доренский Леонид/ТАСС

В 1948 году в жизни Яшина произошел надлом — он перестал ходить на работу и ушел из дома. Как признавался позже сам Лев Иванович, тогда его все раздражало, и он не мог найти себе место. Однако он продолжал тренироваться с молодежной командой, где один из старших товарищей посоветовал ему уйти на срочную службу, чтобы избежать уголовного преследования за тунеядство. Так Яшин оказался в войсках МВД.

Во время службы в его части сформировали футбольную команду. В одном из матчей Яшина заметил тренер молодежной команды московского «Динамо» Аркадий Чернышев, пригласивший его на тренировки. Чернышев стал для Льва Ивановича «чуть ли не вторым отцом» — помог договориться с командиром роты о посещении тренировок и развивал его вратарские навыки.

С 1949 года Яшин выступал за дубль «Динамо», а в марте 1950-го был включен в состав команды на предсезонный сбор в качестве третьего вратаря после Алексея Хомича и Вальтера Саная. Тренер Михаил Якушин, которому Чернышёв рекомендовал Яшина, решил дать шанс молодому вратарю.

Дебют Льва Яшина в основе «Динамо» состоялся 2 июля 1950 года в матче против московского «Спартака», когда основной вратарь Хомич получил травму. Яшин вышел со скамейки запасных и допустил ошибку, приведшую к голу. В следующей игре против «Динамо» из Тбилиси он пропустил уже три мяча, и тренер Виктор Дубинин решил больше не использовать его, вернув в дубль. На следующий сезон Яшин вовсе не был заявлен за основную команду.

Продолжение после рекламы

«Три года невидимого миру труда»: от хоккея к футбольным вершинам

Вратарь московской футбольной команды «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин в воротах Фото: Александр Макаров / РИА Новости

После неудачного дебюта в основе «Динамо» Аркадий Чернышев, ставший к тому времени тренером хоккейного «Динамо», пригласил Яшина попробовать силы в набиравшем популярность хоккее с шайбой. Лев выбрал знакомую роль вратаря и добился серьезных успехов — в 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею, а команда завоевала бронзовые медали чемпионата.

Несмотря на перспективы в хоккее (Яшин мог попасть в сборную), он принял решение сконцентрироваться на футболе. Как отмечал биограф Владимир Галедин, в динамовском дубле из-за невысокого уровня защитников вратарю приходилось часто вступать в игру и выручать команду, что закалило характер Яшина.

2 мая 1953 года Яшин впервые за долгое время вышел на поле в составе основы «Динамо». «Советский спорт» отметил, что в молодом голкипере видна перспектива, но есть серьезный недостаток — опрометчивые выходы из ворот. Несколько месяцев тренер чередовал в воротах Саная и Яшина, но в итоге сделал ставку на последнего, видя в нем будущее вратарского искусства. В конце того сезона «Динамо» выиграло Кубок СССР, что стало первым трофеем в карьере Яшина.

В 1954 году в «Динамо» вернулся тренер Михаил Якушин, который видел в Яшине «вратаря мечты» — голкипера, способного агрессивно играть на выходах. Периодический нерасчетливый риск Яшина приводил к голам в пустые ворота и насмешкам трибун, но Якушин защищал вратаря, называя такой стиль игры будущим вратарского ремесла.

Как Яшин изменил представление о вратарском искусстве

Игроки московского футбольного клуба «Динамо» (слева направо) вратарь Лев Яшин, защитник и капитан команды Эдуард Мудрик и защитник Владимир Глотов Фото: Алексей Хомич / РИА Новости

Что делало Льва Яшина особенным? Прежде всего, он расширил традиционное понимание роли вратаря. В начале 1950-х годов среди голкиперов начала распространяться новая манера игры на выходах по всей штрафной площадке, но именно Яшин довел это искусство до совершенства.

Лев Филатов отмечал, что Яшин был удачно сложен для вратаря — имел длинные руки и отличную координацию. Но основой его успеха были не физические данные, а способность предугадывать действия противника и заранее оказываться там, где легче всего забрать мяч. Он не стремился к артистичной игре, предпочитая действовать просто и незаметно.

Игра на опережение стала отличительной чертой Яшина — он просчитывал вероятные действия как партнеров, так и противников. Интуиция помогала вратарю реагировать не на момент удара, а на намерение совершить его. Хладнокровие и уверенность также выделяли его среди других вратарей. Как отмечал Михаил Якушин, многие голкиперы могли сыграть ярче Яшина в отдельных эпизодах, но именно он демонстрировал стабильность и надежность матч за матчем.

Продолжение после рекламы

Яшин не только защищал ворота, но и организовывал оборону, раздавал указания защитникам, руководил действиями при стандартах. В определенной степени он был на поле играющим тренером. Лев Иванович также отвечал за начало контратак — он стал одним из первых вратарей, который вводил мяч в поле рукой, причем сила его броска позволяла мячу долететь даже до нападающих.

Путь Льва Яшина к «Золотому мячу»: через победы и поражения

С 1954 года выступал в составе сборной СССР, став единственным советским участником четырех чемпионатов мира Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Первым крупным международным успехом для Яшина стала победа на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. В финале советская сборная под его руководством обыграла Югославию со счетом 1:0. За этот успех Лев Иванович был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1957 году начались проблемы со здоровьем — Яшина стала беспокоить язва желудка. Несмотря на это, он продолжал выступать и в 1958 году принял участие в чемпионате мира в Швеции. В матче против сборной Австрии Яшин сыграл блестяще, отразив даже пенальти, что помогло СССР победить 2:0. Журналисты называли его одним из лучших вратарей турнира.

В 1960 году сборная СССР с Яшиным в воротах стала первым чемпионом Европы, обыграв в финале ту же Югославию со счетом 2:1. Однако вскоре после этого триумфа наступил самый тяжелый период в карьере вратаря.

На чемпионате мира 1962 года в Чили сборная СССР проиграла хозяевам турнира в матче 1/4 финала. Яшин пропустил два мяча от чилийцев, причем, как выяснилось позже, играл с сотрясением мозга. Тем не менее, именно его сделали главным виновником поражения. По возвращении в Москву болельщики встретили команду плакатами «Яшин, уходи на пенсию!». Когда вратарь впервые после турнира вышел на поле в составе «Динамо», трибуны отреагировали оглушительным свистом. Поддерживались выкрики «С поля!», «На пенсию!», «Яшин, иди внуков нянчить!».

Травля настолько повлияла на психологическое состояние Льва Ивановича, что он даже взял отпуск и уехал рыбачить в Подмосковье, всерьез размышляя о завершении карьеры. Однако вскоре он вернулся в футбол.

Полная реабилитация наступила в 1963 году. 23 октября Яшин защищал ворота сборной мира в «Матче столетия» против сборной Англии на стадионе «Уэмбли», посвященном 100-летию английского футбола. Лев Иванович отыграл первый тайм безупречно, не пропустив ни одного мяча. Его сменщик, югослав Милутин Шошкич, пропустил два гола, и англичане победили 2:1.

Выступление Яшина произвело фурор, британская публика была поражена его игрой. Западные СМИ разразились восторженными отзывами о советском вратаре. Позже сам Яшин отмечал, что только признание за рубежом заставило советских болельщиков окончательно его «реабилитировать».

Продолжение после рекламы

В декабре 1963 года Лев Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в футболе. Он опередил итальянца Джанни Риверу и англичанина Джимми Гривза, став первым вратарем в истории и первым советским футболистом, удостоенным этой награды. До сих пор ни один другой голкипер не смог повторить его достижение.

Закат карьеры Яшина: четыре чемпионата мира и прощальный матч





1/2 Из 326 матчей в чемпионате Яшин провел 270 без пропущенных голов Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Яшин продолжал оставаться основным вратарем сборной СССР и на чемпионате мира 1966 года в Англии. Тогда ему было уже 36 лет, и он стал самым возрастным игроком в составе команды. На первый матч группового этапа против сборной КНДР в воротах вышел Анзор Кавазашвили, но в игре с более опытной сборной Италии тренеры доверились Яшину.

В матче 1/4 финала против Венгрии Лев Иванович провел блестящую игру, совершив несколько решающих сейвов, что помогло сборной СССР впервые в истории выйти в полуфинал мундиаля. Там советская команда уступила сборной ФРГ. В матче за третье место СССР проиграл Португалии, но четвертое место, на котором в итоге оказалась советская сборная, стало ее наивысшим достижением в истории чемпионатов мира.

Яшин продолжал играть за «Динамо» до 1970 года. 30 августа он провел свою последнюю официальную игру в составе клуба против ЦСКА. Матч завершился поражением со счетом 0:1. Последний матч за сборную СССР Лев Иванович сыграл 16 июля 1967 года в отборочном турнире на Евро-1968 против сборной Греции. Яшин также был в составе сборной на чемпионате мира 1970 года в Мексике в качестве третьего вратаря, но на поле не выходил.

Прощальный матч Льва Яшина состоялся 27 мая 1971 года на Центральном стадионе имени В.И. Ленина в Москве. В этой встрече сборная клубов «Динамо» (с участием футболистов из Москвы, Киева и Тбилиси) играла против сборной «звезд» мира, за которую выступили Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и другие известные игроки. На 51-й минуте Яшин покинул поле под овации 103 тысяч зрителей. Его место в воротах занял Владимир Пильгуй, который стал основным голкипером «Динамо» на следующие 11 лет.

Последние годы Льва Яшина: тяжелая борьба с болезнью

В последние годы жизни у Льва Яшина, легендарного футбольного вратаря, были серьезные проблемы со здоровьем Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

После завершения карьеры Яшин остался в системе «Динамо» на должности начальника команды. В этой роли он занимался воспитательной работой в коллективе и решал хозяйственные задачи. Позже, в 1974 году, после трагической гибели молодого футболиста А.Е. Кожемякина, Яшина обвинили «в ослаблении морально-воспитательной работы» и перевели на другую должность в Центральный совет спортивного общества «Динамо».

Продолжение после рекламы

В 1976 году он перешел на работу в Управление футбола Спорткомитета СССР, а в 1981 году стал заместителем председателя Федерации футбола СССР. Помимо административной работы, Яшин участвовал в развитии детского футбола, был членом Центрального штаба Клуба юных футболистов «Кожаный мяч».

К 1984 году здоровье Льва Ивановича серьезно пошатнулось — он перенес инфаркт и инсульт. В сентябре того же года у него началась гангрена на ноге. Яшину удалили тромб, но некроз прогрессировал, что привело к ампутации ноги. После операции ему пришлось использовать протез.

Несмотря на тяжелую болезнь, Яшин продолжал интересоваться футболом. В 1985 году за заслуги в развитии олимпийского движения он был удостоен Олимпийского ордена от Международного олимпийского комитета. В 1988 году получил орден ФИФА «За заслуги». В 1989 году в Москве прошел торжественный матч в честь 60-летия Льва Ивановича, в котором приняли участие многие известные игроки прошлого и настоящего.

В конце 1989 года у Яшина был диагностирован рак в неоперабельной стадии. В марте 1990 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награду вручал председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов. Менее чем через неделю, вечером 20 марта, Лев Яшин скончался. Причиной смерти стал рак желудка, развившийся на фоне многолетней язвы. Великого вратаря похоронили на Ваганьковском кладбище, на его могиле установлен памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова.

Личная жизнь Льва Яшина: единственная любовь и преданность семье

Семья Яшина включала жену Валентину Тимофеевну Шашкову и двух дочерей — Ирину и Елену Фото: Виктор Шандрин/ТАСС

В декабре 1954 года Лев Яшин женился на Валентине Тимофеевне Шашковой, которая стала его единственной женой и верным спутником на всю жизнь. В одном из интервью Яшин признавался, что в его жизни было две главные любви: футбол и семья.

История их знакомства достойна отдельного рассказа. Во время оформления документов в ЗАГСе Валентина, следуя примеру другой пары, в графе «фамилия» написала «прежняя». Яшин, увидев это, вспылил, порвал бланки и молча вышел из здания. Валентина бросилась за ним, но Лев хранил молчание. Казалось, отношениям пришел конец, но благодаря встретившейся паре друзей конфликт был исчерпан. На следующий день влюбленные снова подали заявление и вскоре поженились.

У супругов родились две дочери — Ирина и Елена. Позже у Льва появились внуки — Василий, Александр и внучка Наталья, а затем и правнуки — Маргарита, Варвара, Любовь и правнук, названный в честь деда Львом. Примечательно, что внук Василий Фролов пошел по стопам деда и тоже стал футбольным вратарем. Он выступал за дубль московского «Динамо», петербургское «Динамо» и «Зеленоград», но в 2009 году завершил карьеру и стал тренером.

Продолжение после рекламы

Валентина Тимофеевна пережила мужа на 32 года и скончалась 10 мая 2022 года. Все эти годы она бережно хранила память о своем знаменитом супруге.

Вклад и наследие Льва Яшина: вечная память великому голкиперу





1/2 В составе «Динамо» пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок СССР Фото: Вячеслав Ун Да-син, Виктор Шандрин/ТАСС

Имя Льва Яшина стало нарицательным не только в советском, но и в мировом футболе. Его новаторский подход к игре в воротах изменил представление о роли вратаря, а достижения до сих пор остаются недостижимым эталоном для многих голкиперов.

В Москве установлено несколько памятников великому вратарю. Самый известный — перед стадионом «Динамо», где бронзовая фигура Яшина в прыжке отбивает мяч. Имя легендарного голкипера носит премия лучшему вратарю чемпионата мира по футболу (сейчас — «Золотая перчатка»), а также приз «Вратарь года», ежегодно вручаемый журналом «Огонек». Существует и символический «Клуб Льва Яшина», куда входят все вратари, сыгравшие 100 и более «сухих» матчей.

В 1992 году имя Яшина было присвоено малой планете, открытой в Крымской обсерватории в 1978 году. В его честь названы улицы в нескольких городах России. В 2010 году Банк России выпустил памятную серебряную монету с изображением Льва Яшина, а в 2018 году его портрет появился на 100-рублевой банкноте, выпущенной к чемпионату мира по футболу в России.

Льва Яшина увековечили в своих произведениях Владимир Высоцкий (песня «Вратарь»), Роберт Рождественский (стихотворение «Года летят») и Евгений Евтушенко (стихотворение «Вратарь выходит из ворот»). О его жизни снято несколько документальных и художественных фильмов, самым последним из которых стал «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019).

Достижения и награды Льва Яшина: от «Золотого мяча» до Героя Социалистического Труда

Командные:

Чемпион СССР (5): 1954, 1955, 1957, 1959, 1963

Обладатель Кубка СССР по футболу (3): 1953, 1967, 1970

Олимпийский чемпион: 1956

Победитель чемпионата Европы: 1960

Серебряный призер чемпионата Европы: 1964

Обладатель Кубка СССР по хоккею: 1953

Личные:

Обладатель «Золотого мяча» (1963) — единственный вратарь в истории, получивший эту награду

16 раз входил в список 33 лучших футболистов сезона в СССР, из них 13 раз под №1

«Вратарь года» в СССР по версии журнала «Огонек» (3): 1960, 1963, 1966

Дважды включен в символическую сборную чемпионата Европы: 1960, 1964

Включен в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer

Признан лучшим вратарем XX века по версии ФИФА

Признан лучшим вратарём в истории по версии France Football

Государственные: