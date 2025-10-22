«Он мог стать учителем»: знакомство с новым замглавы челябинской Росгвардии

Евгений Осипов назначен новым заместиетлем главы Росгвардии по Челяьинской области Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Управлении Росгвардии по Челябинской области произошли кадровые изменения. На должность заместителя начальника управления по военно-политической работе назначен полковник Евгений Осипов, который сменил на этом посту ушедшего на повышение полковника Лом-Али Дааева. Корреспондент URA.RU встретился с Евгением Владимировичем. Знакомство с жизнью офицера — в материале агентства.

- Евгений Владимирович, расскажите вкратце о себе. Какие ключевые этапы своей жизни вы можете выделить?

Евгений Осипов немного рассказал о себе Фото: Павел Сидоров © URA.RU

- Родился я в Алтайском крае. Родители проживают в небольшой деревне. Воспитывался в многодетной семье: нас пятеро детей.

После окончания школы в 1996 году был призван в армию для службы по призыву. Меня распределили во Внутренние войска, и так получилось, что я попал под набор в Новосибирский военный институт, на тот момент Новосибирское высшее военное командное училище внутренних войск МВД России.

На втором году срочной службы я поступил в этот военный институт. Так и начал карьеру. В период с 2008 по 2010 годы закончил военный университет Министерства обороны в Москве. За период службы перемещался порядка семи раз, служули в разных местах и на разных должностях.

О себе: женат. Познакомились с женой, когда я был еще курсантом. И вот 23 года мы уже вместе. Воспитываем двоих детей. Ну первого уже воспитали — дочка четвертый курс института заканчивает, уже взрослая. А сын еще в третий класс ходит, 10 лет на данный момент.

- Как вы приняли решение остаться на военной службе?

- У меня в роде военных нет вообще абсолютно. Поэтому вариант связать свою дальнейшую жизнь с армией я не рассматривал.

Закончив школу, я поступил в педагогический университет в Барнауле на специальность информатика, математика и управление. Мама меня в этом поддерживала. Но, поступив туда, я буквально через четыре месяца отчислился. Не знаю, по каким причинам принял такое решение. Может понял, что это не мое. Я вернулся домой, ну а потом пошел в армию.

Попав в армию у меня что-то внутри сработало, Мне это понравилось. А возвращаться в поселок в 90-е годы…что там можно было делать? А здесь (в армии) все наглядно. Вот я и написал рапорт.

- А как решили стать замполитом?

- Проходя обучение в Новосибирском военном институте внутренних войск, за нашим курсом был закреплен один из детских домов. Туда необходимы были люди, которые будут работать с детьми. Нас было два человека. Со второго курса и до самого выпуска мы работали в этом детдоме, регулярно туда выезжали на выходные.

При этом дети были уже взрослыми: подростки до 16 лет. И вот с ними мы занимались. С этого, как мне кажется, я стал уже определяться с направлением, в котором буду служить.

После выпуска я был назначен на должность командира взвода. Это произошло в августе. А уже в ноябре я стал заместителем командира роты по работе с личным составом. С этого момента я этого направления придерживаюсь.

- Работа с людьми одна из самых тяжелых. Расскажите, как удается отвлекаться от работы? Есть ли у вас какие-то хобби?

- Одним из увлечений была и остается рыбалка: как зимняя, так и летняя. Я с удовольствием сына к этому приобщил и даже дочь. К счастью, на Урале нет недостатка в водоемах. По крайней мере, чебака и окуня можно половить везде.

Евгений Осипов имеет несколко увлечений Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Еще одно сезонное занятие — собирание грибов. Меня эта «тихая охота» очень успокаивает: свежий воздух, ходьба, свои мысли.

Также бегаю и катаюсь не велосипеде. Детей тоже приучил. Бывает гружу велосипеды в автомобиль, выезжаем в какой-либо город. Там паркуемся и пересаживаемся на двухколесных коней.

- С какими вызовами за годы карьеры пришлось столкнуться?

- В начале моей карьеры все воинские части они были укомплектованы военнослужащими по призыву. Это одна категория. Потом появились контрактники. Это уже совсем другая категория личного состава. Одно работать со вчерашними школьниками, которые постоянно находятся у тебя перед глазами, ночуют в казарме. И совершенно иное — работать со зрелыми людьми.

Будучи еще младшим офицером, я работал с некоторыми прапорщиками, которые в отцы годились. Тем не менее ими приходилось руководить, как-то строить с ними работу. Перенастройка работы под военнослужащих по контракту стала переломным моментом, как по мне: появились новые проблемы, работа с семьями военнослужащих.

При этом после выпуска мне очень хотелось выполнять задачи где-нибудь на наших южных рубежах. Но я был распределен в воинскую часть по охране важных государственных объектов. Там я не прослужил и года: написал рапорт и перевелся в оперативный полк. Там моя цель была достигнута, удалось несколько раз съездить на Кавказ для выполнения служебных задач.

Вообще каждый новый этап — это новые испытания. Новая должность — это стресс, волнение. Каждый раз возникают мысли смогу или не смогу. Но приходится отгонять плохие мысли и качественно выполнять поставленные задачи.

- Жена не ревнует к работе?

- Думаю, она могла бы ревновать, если бы знала другой образ жизни. Я в армии буквально со школьной скамьи и не знаю другой жизни. Ровно также и жена. Она всегда рядом, всегда со мной.

Самая большая проблема для семьи военного — это, конечно, перемещение по местам службы. За годы службы мы семь раз переезжали. Понятно, что в таких случаях полностью меняется окружение, работа. Для детей это тоже стресс. Приходилось постоянно менять школы.

Но я думаю, я не один такой. Это армейская жизнь и все офицеры к этому готовы.

- Какие принципы вы всегда соблюдаете в работе?

- Надо ближе к людям. Проще говоря, не зазвездиться, не надеть корону. Я с людьми всегда общаюсь на равных. Это, во-первых, повышает доверие. Люди пойдут со своими проблемами к тому руководителю, который с ними общается, выслушивает.

Главное ко всем проблемам относиться внимательно. По возможности всегда стараться их решить. Я всем всегда говорю, что мой телефон всегда доступен. Мне можно позвонить в любое время, хоть в два часа ночи. Я никогда не скажу, что поздно или неудобно. Я все равно выслушаю. Я считаю, что это моя обязанность.

Не надо искать нигде виноватых. Проблему всегда надо искать в себе. Любую поставленную задачу или проблему можно и нужно решать.

- За карьеру вы застали трансформацию ведомства. Что для вас значит служить в Росгвардии в нынешних реалиях?

Сотрудники Росгвардии как и прежде стоят на страже правопорядка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

- Как и ранее сотрудники Росгвардии и всех силовых структур служат России. От добросовестного и ответственного выполнения своих должностных обязанностей зависит успех государства.

Я считаю, что каждый на местах должен выполнять возложенные обязанности по мере своих возможностей. Не работать спустя рукава, не относиться как-то потребительски. Человек должен понимать всю меру ответственности.

- От своих подчиненных вы этого требуете?

- Нельзя потребовать работать на совесть. У человека это должно быть в душе. Если нет желания работать на совесть, тогда лучше освободить ту должность и дать другому, который сможет так работать.

- А какими самыми главными качествами должен обладать сотрудник Росгвардии?

- Родину надо любить. Быть преданным военной присяге и своему делу. Росгвардеец всегда должен быть готов оказать помощь людям.

Ну а если смотреть по физическим данным, то необходимо быть морально устойчивым, заниматься спортом. Быть примером для подражания.

Мы ждем всех желающих. Что-то будет непонятно — научим. Главное — было бы желание.

- Как вы оцениваете роль Росгвардии в поддержании правопорядка в стране?

- Внутренние войска в свое время были гарантом внутренней безопасности государства. Теперь этим занимается Росгвардия. В нее вошли подразделения полиции, такие как СОБР, ОМОН. Мы — силовая составляющая, которая способна поддерживать правопорядок на территории государства.