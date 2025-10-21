Челябинский «Трактор» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву»

Удача была не на стороне «Трактора" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ХК «Трактор» (Челябинск) в Уфе проиграл местному «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3. Свои две шайбы челябинцы забили на последних минутах матча, передает корреспондент URA.RU.

Счет в середине первого периода открыл уфимский игрок Артем Горшков. Во втором периоде автором гола стал игрок «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. В третьем периоде шайбу в ворота «Трактора» забил Владислав Ефремов. На 57-й минуте Андрею Светлакову («Трактор») удалось отыграть одну шайбу. Менее чем через минуту вторая шайба влетела в ворота уфимцев, отличился Михаил Григоренко, но полностью отыграться так и не удалось.