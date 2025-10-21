В Челябинске к зимнему сезону зальют более 100 хоккейных кортов

Хоккейные корты в Челябинске будут обслуживать до начала весны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске с 1 декабря начнут заливать 104 хоккейные коробки. При этом обслуживание ледовых площадок продлится до 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы по итогам заседания комиссии по социальной политике.

«Работы по заливке 104 хоккейных кортов начнутся с 1 декабря, а обслуживание кортов продлится до 15 марта следующего года. Для обслуживания этих спортобъектов дополнительно планируется привлечь порядка 80 рабочих», — отметили в пресс-службе.