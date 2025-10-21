В Челябинске к зимнему сезону зальют более 100 хоккейных кортов
Хоккейные корты в Челябинске будут обслуживать до начала весны
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Челябинске с 1 декабря начнут заливать 104 хоккейные коробки. При этом обслуживание ледовых площадок продлится до 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы по итогам заседания комиссии по социальной политике.
«Работы по заливке 104 хоккейных кортов начнутся с 1 декабря, а обслуживание кортов продлится до 15 марта следующего года. Для обслуживания этих спортобъектов дополнительно планируется привлечь порядка 80 рабочих», — отметили в пресс-службе.
Также лед зальют на стадионах «Инга», «Торпедо», «Сигнал» и стадионе имени Колющенко. Для лыжников подготовят девять трасс в шести районах города. Кроме того, к зимнему сезону уже отремонтированы два хоккейных корта, лыжная база на улице Лесопарковой и стадион имени Колющенко. На дворовых спортплощадках сформировано 12 хоккейных команд, тренировки которых будут обеспечивать 62 инструктора.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!