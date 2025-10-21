Шла обмороженными ногами на звук квадроцикла: челябинскую туристку госпитализировали

Женщина трое суток провела в заснеженном лесу (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Туристка из Челябинской области Полина Захарова, которая потерядась 18 октября в Республике Башкортостан на горе Большой Иремель, найдена в районе Тыгынских болот. Подробности ее состояния сообщили в пресс-службе МЧС Башкортостана.

«Она услышала звук квадроцикла и пошла на него, вышла на тропу, там ее увидели спасатели и добровольцы. По предварительной информации, у женщины — обморожения нижних конечностей и переутомление», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Усть-Катавского поисково-спасательного отряда МЧС России в Челябинской области с помощью квадроцикла эвакуировали Полину в село Тюлюк. После медосмотра на месте, пострадавшая была направлена в медицинское учреждение города Юрюзань для получения необходимой помощи. Как уточнили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, сейчас женщину доставляют в больницу.

«По итогам осмотра будет определено состояние и принято решение о дальнейшей маршрутизации. Врачи близлежащих медорганизаций находятся в режиме готовности оказывать необходимую медицинскую помощь», — пояснили в пресс-службе ведомства.