Второй модуль программы «Герои Южного Урала» длился 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 60 участников СВО завершили второй образовательный модуль кадровой программы «Герои Южного Урала». В течение десяти дней они изучали основы экономической, бюджетной, промышленной, аграрной политики и налоговой системы, сообщил глава региона Алексей Текслер в своем telegram-канале.

«Отмечу, что по итогу все успешно сдали итоговый экзамен. Самое ценное — отзывы участников нашей программы. Они очень позитивные. Ребята учатся не „для галочки“. Им важно быть востребованными, продолжить служение России. И мы им в этом максимально помогаем», — написал губернатор.

В рамках обучения бойцы не только изучали теорию, но и отрабатывали практические навыки на тренингах по ораторскому искусству и эмоциональному интеллекту. Программа также включала знакомство с работой местной власти — будущие управленцы изучили опыт главы муниципалитета и перспективы развития туризма в регионе. Кроме того, для обучающихся организовали посещение промышленных предприятий области.

Программа «Герои Южного Урала» была анонсирована губернатором Алексеем Текслером в декабре 2024 года во время прямой линии. Проект, являющийся региональным аналогом федеральной программы «Время героев», направлен на подготовку кадров для госслужбы из числа участников СВО. На конкурсный отбор поступило более 1100 заявок, из которых было отобрано 66 человек. В первом потоке обучаются 60 человек в возрасте от 25 до 55 лет.