Челябинский инвалид получил лекарства после вмешательства Генпрокуратуры

В Челябинской области 39 пациентов получили жизненно важные лекарства только после вмешательства Генпрокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для защиты прав граждан главному врачу больницы внесено представление, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечены врач общей практики и заместитель главного врача. Все пациенты обеспечены выписанными им лекарственными препаратами», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомства обратился житель Челябинской области, инвалид 3 группы по заболеванию сердца. Он рассказал, что для профилактики инсульта, гипокалиемии, лечения нарушений сердечного ритма ему назначены льготные медикаменты, однако ему выдают их нерегулярно.

«Причинами такого положения дел стали просчеты в деятельности ГБУЗ „Районная больница села Долгодеревенское“. Их сотрудники при направлении заявок в региональный минздрав не учитывались реальные потребности пациентов, а по одному препарату заявки не направлялись вовсе», — уточнили в пресс-службе вадомства.