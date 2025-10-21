Челябинский инвалид получил лекарства после вмешательства Генпрокуратуры
Таблетки не выдавались вовремя 39 пациентам
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Челябинской области 39 пациентов получили жизненно важные лекарства только после вмешательства Генпрокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Для защиты прав граждан главному врачу больницы внесено представление, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечены врач общей практики и заместитель главного врача. Все пациенты обеспечены выписанными им лекарственными препаратами», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В ведомства обратился житель Челябинской области, инвалид 3 группы по заболеванию сердца. Он рассказал, что для профилактики инсульта, гипокалиемии, лечения нарушений сердечного ритма ему назначены льготные медикаменты, однако ему выдают их нерегулярно.
«Причинами такого положения дел стали просчеты в деятельности ГБУЗ „Районная больница села Долгодеревенское“. Их сотрудники при направлении заявок в региональный минздрав не учитывались реальные потребности пациентов, а по одному препарату заявки не направлялись вовсе», — уточнили в пресс-службе вадомства.
Оказалось, что лекарства не выдают еще 38 пациентам. После вмешательства Генпрокуртуры житети получили необходисые медикаменты.
