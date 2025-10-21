Челябинской туристке, которую искали на горе Иремель, требуется помощь врачей
Женщину везут в больницу города Юрюзань (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Челябинской туристке Полине Захаровой, поиски которой четыре дня велись на горе Иремель, требуется помощь врачей. Женщину везут в больницу в Юрюзань, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Туристка была найдена волонтерами. После осмотра медицинскими работниками женщина госпитализируется в лечебное учреждение города Юрюзань», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Захарова пропала в окрестностях горы Иремель 18 октября. В поход она отправилась в составе группы, но отделилась от них, чтобы пройти другим маршрутом. К назначенному времени женщина не вернулась. Поиски вели волонтеры и спасатели. Сегодня женщина была найдена живой.
Материал из сюжета:Челябинская туристка пропала в горах Башкирии
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!