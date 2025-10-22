Депутат Госдумы Лантратова требует вернуть челябинскую поликлинику в федеральный бюджет

На заседании Лантратова вместе с коллегами задала острые и важные вопросы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова просит вернуть одну из поликлиник города в федеральный бюджет на 2026 год. Об этом она попросила главу Минфина Антона Силуанова, сообщила Лантратова.

«Состоялось заседание фракции СРЗП с участием главы Минфина Антоном Силуановым. Рассказала Антону Германовичу про поликлинику в Челябинске, которую исключили из федерального бюджета на 2026 год», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. Без поликлиники часть жителей Челябинска не смогут получать качественную медицинскую помощь.





На заседании Силуанов представил основные параметры проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы. Планируется дважды проиндексировать пенсии, зарплаты бюджетников вырастут пропорционально росту фонда оплаты труда. На социальные выплаты будет заложено более десяти триллионов рублей. Также увеличится финансирование высокотехнологичных отраслей. Дополнительно Лантратова подняла вопрос о расширении льгот по госпошлине.

