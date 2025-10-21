Логотип РИА URA.RU
Форвард «Трактора» Дюбе не смог встать с кровати во время матча с «Салаватом»

22 октября 2025 в 02:51
"Трактор" во время недосчитались двух лидеров

«Трактор» во время матча недосчитался двух лидеров команды

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ХК «Трактор» (Челябинск) в Уфе проиграл местному «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3, поскольку на лед не смогли выйти два ключевых игрока. Один из них, Пьеррик Дюбе, заболел и не смог даже подняться с кровати. Об этом по итогам встречи заявил главный тренер черно-белых Бенуа Гру.

«Команде пришлось обойтись без двух ключевых игроков — Дер-Аргучинцева и Дюбе. — Пьеррик Дюбе заболел и даже не смог подняться с постели. У Семена Дер-Аргучинцева небольшое повреждение, однако мы рассчитываем, что он сможет принять участие в следующем матче в Екатеринбурге. По нашим оценкам, оба игрока пропустят не более нескольких дней», — заявил Гру, комментируя проигрыш команды.

Наставник «Трактора» отметил, что соперник сумел реализовать свои моменты, тогда как в предыдущем матче в Челябинске удача была на стороне челябинцев. Голкипер «Салавата Юлаева» демонстрировал уверенную игру, особенно в ключевые эпизоды, а челябинцы действовали не столь активно в атаке.

Гру признал, что в обороне также были допущены ошибки: перед вторым голом Жаровский беспрепятственно обошел трех наших игроков. А при первом взятии ворот против Горшкова и Ефремова не было проявлено жесткости.

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в гостевом матче, завершившемся со счетом 2:3. Обе шайбы челябинская команда отправила в ворота соперника в заключительные минуты встречи.

Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

