В Копейске под снос пойдут девять жилых домов. Фото
Снос одобрила экспертная организация ООО «Строительная экспетиза»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Копейске Челябинской области демонтируют девять жилых домов. Снос одобрила экспертная организация ООО «Строительная экспертиза», сообщается на сайте госреестра.
«Демонтаж жилых зданий В Копейске Челябинской области: улица Тухачевского, дом 19, 21, 25, Тореза дом 9, Театральная дом 5 а, Лихачева дом 1,3,5, Мира дом 33. Дата заключения экспертизы — 20 октября», — сообщается на сайте.
Демонтажем вышеназванных зданий займется МУКГО «Городская служба заказчика». В Копейске сейчас действует программа по сносу непригодных для проживания строений. Весной 2025 года снесли уже разваливающиеся строения по улице Бажова, 1, Кулибина, 8, Герцена, 40, Майской, 8, Украинской, 5, Строительной, 2, Литвинова, 83 и 85, Леваневского, 2А, Фурманова, 19, Чкалова, 1.
Дом на улице Тухачевского 25 планируют снести в ближайшее время
Фото: сервис «Яндекс карты»
Планируется демонтировать здание по адресу Лихачева, 5
Фото: Яндекс карты
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!