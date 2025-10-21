Строительство трассы М-5 вынуждает медведей идти в города в Челябинской области
Расширение федеральной трассы заставляет животных искать другие пути миграции
Фото: Илья Московец © URA.RU
Строительство нового участка федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Сима Челябинской области вынуждает медведей находить новые пути миграции, проходящие через населенные пункты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.
«Строительство нового участка автомагистрали М-5 в районе Сима пересекает традиционные пути миграции животных и вынуждает их находить новые маршруты, проходящие через населенные пункты», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Главная причина, по которой животные заходят в город, это поиск легкодоступной пищи. Медведи готовятся к спячке, и им необходимо накопить определенный запас жира.
Жители Аши и Миньяра жалуются на участившиеся случаи появления медведей. Были замечены как взрослые животные, так и медвежата. Накануне в Миньяре видели медведицу с медвежонком. Администрация муниципального района предупредила жителей о повышенной активности диких животных и попросила соблюдать меры предосторожности. Медведей и следы их пребывания ранее видели жители Трехгорного, Златоуста.
Модернизированный участок трассы около Аши был запущен в эксплуатацию в июне 2025 года. Его протяженность составила 14 километров. Участок расширили с двух до четырех полос. Следующий этап проекта — запуск обхода города Сим с мостом через реку и эстакадой. Высота опор будет достигать 46 метров. Участок планируется запустить в конце 2026 года.
