Строительство трассы М-5 вынуждает медведей идти в города в Челябинской области

Расширение федеральной трассы заставляет животных искать другие пути миграции

Строительство нового участка федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Сима Челябинской области вынуждает медведей находить новые пути миграции, проходящие через населенные пункты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

«Строительство нового участка автомагистрали М-5 в районе Сима пересекает традиционные пути миграции животных и вынуждает их находить новые маршруты, проходящие через населенные пункты», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Главная причина, по которой животные заходят в город, это поиск легкодоступной пищи. Медведи готовятся к спячке, и им необходимо накопить определенный запас жира.

Жители Аши и Миньяра жалуются на участившиеся случаи появления медведей. Были замечены как взрослые животные, так и медвежата. Накануне в Миньяре видели медведицу с медвежонком. Администрация муниципального района предупредила жителей о повышенной активности диких животных и попросила соблюдать меры предосторожности. Медведей и следы их пребывания ранее видели жители Трехгорного, Златоуста.

