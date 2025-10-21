Челябинцы собирают грузди полными ведрами

В лесах под Троицком грибной бум Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несмотря на позднюю осень, в лесах Челябинской области продолжается грибной сезон. Местные жители сообщают о неожиданном урожае груздей — некоторые собирают их буквально ведрами. Об этом заядлые грибники сообщают в соцсетях.

«Много груздей собираю в районе деревни Воробьевка Троицкого района. Народ, не сидите дома, езжайте туда. Грибы идут!» — рассказывает Елена Михеева в группе «Грибы Челябинской области» в «ВКонтакте».