Украина атаковала предприятие в Дагестане
22 октября 2025 в 09:40
Срочная новость
Фото: © URA.RU
ВСУ совершили массированную атаку беспилотников на территорию Дагестана. Главной целью вражеской атаки было промышленное предприятие республики. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. В регионе по-прежнему сохраняется угроза повторной атаки дронов
