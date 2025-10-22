Рябков ответил на требования ускорить ядерное разоружение России
22 октября 2025 в 19:11
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что требования ускорить процесс ядерного разоружения без учета текущей военно-политической ситуации и национальных интересов безопасности государств, обладающих ядерным оружием, не соответствуют реальности. В ходе заседания, посвященного основам политики России в сфере ядерного нераспространения, он подчеркнул, что любые шаги по разоружению должны соотноситься с актуальным военно-политическим и стратегическим контекстом.
