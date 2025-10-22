Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Рябков ответил на требования ускорить ядерное разоружение России

22 октября 2025 в 19:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что требования ускорить процесс ядерного разоружения без учета текущей военно-политической ситуации и национальных интересов безопасности государств, обладающих ядерным оружием, не соответствуют реальности. В ходе заседания, посвященного основам политики России в сфере ядерного нераспространения, он подчеркнул, что любые шаги по разоружению должны соотноситься с актуальным военно-политическим и стратегическим контекстом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал