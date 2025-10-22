Гендиректор стройкомпании «Автодор» отправили в СИЗО за растрату

«... удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шайдуллина Рамиля Фоатовича... на срок 1 месяц 19 суток», — сказано в сообщении пресс-службы. Новость опубликована в telegram-канале .

Уточняется, что защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, не связанной с лишением свободы, но суд в удовлетворении этой просьбы отказал. Сейчас в отношении Шайдуллина продолжаются следственные действия. В случае признания вины по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере) ему может грозить до десяти лет лишения свободы.