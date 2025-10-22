Рябков считает, что призывы к ускоренному ядерному разоружению нереалистичны Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о нереалистичности призывов к ускоренному ядерному разоружению без учета текущей военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных держав. Об этом он сообщил на заседании «Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения».

«Призывы к ускоренному ядерному разоружению без учета реальной военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных государств совершенно нереалистичны», — приводят слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что важнейшим условием движения в этой сфере является обеспечение равенства сторон в диалоге и сохранение баланса их интересов.

Рябков также отметил, что Россия не исключает возможности политико-дипломатических решений в вопросах контроля над вооружениями в будущем. По его словам, ситуация осложняется наращиванием Западом высокоточных дальнобойных вооружений, разработкой планов по размещению оружия в космосе и расширением присутствия американских ядерных сил в Европе. Дипломат обратил внимание на активное выстраивание США и их союзниками глобальных систем противоракетной обороны, что, по мнению МИД, создает дополнительные риски для стратегической стабильности.

