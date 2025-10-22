Рябков: политика НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав
Рябков заявил о враждебной политике стран НАТО
Враждебная политика НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе заседания в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере».
«Враждебная политика стран НАТО способна привести к лобовому столкновению ядерных держав...» — сказал он. Рябков подчеркнул, что «этот самопровозглашенный ядерный альянс» разрабатывает совместные ядерные миссии, в том числе расширение географии ядерного присутствия США в Европе. Соответственно, расширяется и круг стран, которые могут доставлять американских спецбоеприпасы к целям.
«[Эта политика] создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями. Кроме того, она вынуждает Россию и другие государства к принятию компенсирующих военно-технических мер», — добавил Рябков.
