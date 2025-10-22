Суд арестовал всю недвижимость Блиновской
Арбитражный суд Москвы наложил арест на всю недвижимость, которую блогер Елена Блиновская передала своим родственникам. Об этом говорится в материалах дела.
«Заявления, в которых Ознобихина оспаривает несколько десятков сделок, были поданы ею еще в апреле, а ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и запрета Росреестру регистрировать сделки с ним — только на днях», — приводят материалы дела РИА Новости. Отмечается, что суд ходатайство полностью удовлетворил.
В материалах дела уточняется, что под арест попали квартиры и нежилые помещения в Москве, Химках и Ярославле, оформленные на мать Блиновской Нину Останину, отца Олега Останина и детей блогера. Среди оспариваемых сделок — пять договоров передачи жилой площади в общую собственность, уступки прав, участия в долевом строительстве и купли-продажи. Олег Останин и дети Блиновской получили права на пять квартир в Москве, квартиру в Химках, восемь помещений в столице и один объект в Ярославле.
Финансовый управляющий настаивает на признании всех этих сделок притворными и требует прекратить право собственности родственников на оспариваемую недвижимость, чтобы включить объекты в конкурсную массу. Помимо этого, Ознобихина просит обязать родственников Блиновской перечислить на счета конкурсной массы денежные средства, находящиеся у них в различных банках. Решение суда о наложении ареста вступило в силу немедленно.
Ранее Елена Блиновская была приговорена к пяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, однако обжаловала приговор и просит отсрочить наказание до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Защита также требует исключить часть обвинений из дела. До вступления приговора в силу Блиновская находится в СИЗО и участвует в судебных заседаниях по видеосвязи.
