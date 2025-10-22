Логотип РИА URA.RU
В селе ЯНАО открыли Сквер Победы с этнопарком. Фото

22 октября 2025 в 17:44
Главный памятник сквера символизирует единство КМНС и бойцов Красной Армии

Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Халясавэй (ЯНАО) торжественно открыли Сквер Победы с этнопарком. Объект расположен рядом с домом культуры «Романтик», центральной площадью и сквером молодоженов, сообщили администрации Пуровского района.

«В Халясавэе в Год героев на Ямале открыли Сквер Победы с этнопарком. Он расположен рядом с домом культуры „Романтик“, центральной площадью и сквером молодоженов», — написано в telegram-канале мэрии.

Там пояснили, что центральный элемент нового сквера — гранитный памятник, символизирующий единство коренных народов Севера и бойцов Красной Армии. Кроме того, этнопарк в границах сквера украшен скульптурами, выполненными в национальном стиле. Для комфортных прогулок там установлены освещенные арки и проложены новые дорожки. Особое же внимание было уделено малым архитектурным формам, отражающим традиции и быт коренных народов.

В селе Халясавэй открыли Сквер Победы с этнопарком

Фото: Пуровский район https://t.me/puradm/18897

