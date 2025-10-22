В селе ЯНАО открыли Сквер Победы с этнопарком. Фото
Главный памятник сквера символизирует единство КМНС и бойцов Красной Армии
Фото: Илья Московец © URA.RU
В селе Халясавэй (ЯНАО) торжественно открыли Сквер Победы с этнопарком. Объект расположен рядом с домом культуры «Романтик», центральной площадью и сквером молодоженов, сообщили администрации Пуровского района.
Там пояснили, что центральный элемент нового сквера — гранитный памятник, символизирующий единство коренных народов Севера и бойцов Красной Армии. Кроме того, этнопарк в границах сквера украшен скульптурами, выполненными в национальном стиле. Для комфортных прогулок там установлены освещенные арки и проложены новые дорожки. Особое же внимание было уделено малым архитектурным формам, отражающим традиции и быт коренных народов.
В селе Халясавэй открыли Сквер Победы с этнопарком
Фото: Пуровский район https://t.me/puradm/18897
