Народные приметы на 23 октября: почему нельзя жениться и убирать дом на Евлампия Зимоуказателя

23 октября устраивают праздничные гуляния у костра

23 октября в народе называли Евлампий Зимоуказатель. В этот день природа подает первые сигналы о предстоящей зиме, поэтому наши предки начинали готовиться к сильным заморозкам. Кроме того, сны в ночь на 23 октября считались вещими. О традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.

День Евлампия Зимоуказателя: история и традиции

23 октября 2025 года православная церковь чтит память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Это брат и сестра, которые в начале IV века приняли смерть за веру во Христа.

Они жили в турецком городе Никомидии. Евлампий открыто выступил против власти в период жестокого гонения христиан. Его арестовали и пытали, однако он не отрекся от веры. Евлампия, узнав о страданиях брата, тоже объявила себя христианкой. Ее поймали и пытали, бросив в раскаленную печь. Однако случилось чудо — огонь не коснулся ее. В итоге брата и сестру казнили. За стойкость и любовь к Богу их причислили к лику святых.

В народе 23 октября назвали днем Евлампия Зимоуказателя. Существовало поверье, что именно в это время природа впервые подает сигналы о предстоящей зиме. Кроме того, особое внимание уделялось поддержанию огня в домашнем очаге, поскольку он олицетворял не только тепло, но и служил оберегом от нечистой силы.

Народные приметы о погоде на 23 октября

В день Евлампия Зимоуказателя наши предки внимательно наблюдали за природой, чтобы узнать о погоде зимой. Вот некоторые из примет о погоде:

Небо чистое весь день — в ближайшее время осадков не будет.

Если рога луны направлены на север, то зима придет в ближайшее время, а первый снег выпадет на еще не промерзшую почву. Если же рога обращены на юг, то до 4 ноября сохранится сырая и грязная погода. Выпадения снега до этого дня ожидать не стоит.

Если в этот день не устанавливаются заморозки, то зима придет спустя четыре недели.

С ивы облетели все листья, но на верхушке остались — зима будет ранняя.

Если в этот день дует сильный восточный или северный ветер, скоро резко похолодает.

Что можно делать 23 октября

В этот день прыгают через костер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В народной традиции на Евлампия устраивали молодежные гуляния, в ходе которых юноши и девушки прыгали через костер. Считалось, что подобное испытание укрепляет здоровье. Для избавления от болезней, неудач и проблем в огонь бросали старые вещи. Сжигать можно было и предметы, которые напоминали о неудачах. Тем, кто не принимал участия в праздничных мероприятиях, 23 октября рекомендовалось оставаться дома и отдыхать. Начинать новые дела в этот день не желательно.

Что нельзя делать 23 октября

23 октября запрещается плевать в огонь, а также гасить спички пальцами, смоченными слюной. Согласно поверьям, нарушение этого запрета может повлечь за собой неприятные последствия. Человек рискует регулярно получать ожоги, а его имущество может пострадать от крупного пожара. Спички и зажигалки нельзя отдавать, так как можно случайно передать тепло и уют дома. В семье начнутся ссоры, скандалы, недомолвки и супружеские измены.

Нельзя на Евлампия играть свадьбу, так как супруги в скором времени расстанутся. Любить молодожены друг друга будут до конца жизни, но больше никогда не смогут быть вместе. Если в этот день вы остались дома, не рекомендуется наводить порядок, особенно подметать. Вместе с пылью можно вымести удачу и благополучие.

