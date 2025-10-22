Когда и как правильно собирать поздние яблоки: советы опытного садовода

Яблоки можно собирать при минусовой температуре Фото: Илья Московец © URA.RU

При уборке поздних яблок важно не опоздать со сроками. Снятые в морозы плоды будут плохо храниться и горчить. Кроме того, важно знать правила хранения этих фруктов. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, как правильно собирать и хранить поздние яблоки.

Когда собирать поздние яблоки

По словам садовода Светланы Самойловой, не следует затягивать с уборкой яблок, если планируете хранить их до середины весны. Лучшее время для сбора фруктов в этом случае — легкие заморозки. «Желательно снять плоды до похолодания в -3 градуса. Легкие заморозки яблоки выдерживают без ущерба», — уточнила эксперт.

Если не планируете хранить яблоки, то можно дольше подержать их на ветках. «При значительном урожае некоторое количество яблок можно оставить для настроения и употребления в пищу сразу после сбора. В этом случае можно дождаться температуры -5 градусов», — рассказала эксперт.

Признаки созревания яблок:

яблоки становятся более светлыми, а румянец ярче;

плодоножка легко отделяется от ветки при легком повороте;

семечки приобрели коричневую окраску;

размер и цвет яблок соответствует сортовым описаниям;

плоды могут начать опадать.

Как правильно собирать урожай поздних сортов

Яблоки лучше собирать с помощью плодосъемника

Садовод рекомендует внимательнее отнестись к сбору яблок, если планируете их долго хранить. В этом случае фрукты нужно аккуратно снимать с веток при помощи плодосъемника, так как упавшие плоды для хранения не годятся.

"После съема яблоки не моют и не обтирают, чтобы не повредить защитный восковой слой. Он помогает плодам храниться долгое время. Допускается чуть промокнуть плоды при сборе в дождь", — объяснила специалист.

Снимать яблоки лучше в мягких перчатках. Начинайте сбор с нижних веток, расположенных с южной стороны дерева. Именно там плоды обычно созревают в первую очередь. Далее постепенно переходите к верхним частям кроны.

Запрещено тянуть яблоки вниз, выкручивать их или обрывать с силой. Такие действия повреждают короткие плодовые веточки, на которых формируется основная масса урожая. Плодоножка не обрывается, а опавшие плоды кладутся в отдельный ящик.

Как хранить поздние сорта яблок

Яблоки можно хранить в погребе

По словам Светланы Самойловой, яблоки можно хранить в погребе, на лоджии или в холодильнике. В погребе они могут находиться до середины весны. На застекленной лоджии при низкой плюсовой температуре эти фрукты можно держать до середины — конца февраля. Небольшое количество яблок можно сохранить на несколько недель в овощном ящике холодильника.

"Для хранения в погребе или на лоджии нужны пластиковые или деревянные ящики. Яблоки лучше укладывать в один слой, подстелив бумагу или газету. При большом урожае можно укладывать не более трех слоев. Каждый из них нужно переслаивать газетой. Коробку закрываем, но скотчем не заклеиваем. Раз в две недели яблоки нужно просматривать, удаляя те, что начали портиться", — рассказала садовод.

Не рекомендуется хранить яблоки треснувшие, с вмятинами, червоточинами и пятнами гнили. Такие фрукты вскоре станут непригодными для употребления. Перезрелые тоже не годятся для хранения. Они мягкие и во время хранения быстро темнеют и загнивают.

Важно следить за влажностью в помещении. При низкой влажности яблоки могут стать горькими и начать вянуть. Не стоит хранить яблоки рядом с картофелем, так как он выделяет влагу, что повышает риск плесени. Оптимальный уровень влажности для хранения яблок — 85%. Измерить его можно с помощью гигрометра.

Какие сорта выбрать на хранение

На длительное хранение рекомендуется выбирать зимние сорта яблок. У них плотная, маслянистая кожица, которая защищает мякоть от гнили. Такие фрукты могут храниться 4–7 месяцев.

Зимние сорта: «Антоновка», «Синап Орловский», «Айдаред», «Голден Делишес», «Зимний Шафран».

Осенние сорта тоже можно хранить, но не более двух месяцев. Далее они начнут портиться.