На пост главы Надымского района претендуют три кандидата

Жаромских заявил свою кандидатуру на пост мэра Надымского района Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В ЯНАО на конкурс на пост главы Надымского района заявились трое кандидатов. Главным претендентом является действующий мэр Дмитрий Жаромских, сообщают источники URA.RU.

«Документы для участия в конкурсе подали: Олег Владимирович Гудков, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной политики и земельных отношений и Дмитрий Георгиевич Жаромских, глава Надымского района. Кроме того, заявился еще и Роман Александрович Лукин, заместитель генерального директора ООО „Надымгоравтодор“» — рассказали инсайдеры.