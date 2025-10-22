Логотип РИА URA.RU
На пост главы Надымского района претендуют три кандидата

22 октября 2025 в 15:06
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В ЯНАО на конкурс на пост главы Надымского района заявились трое кандидатов. Главным претендентом является действующий мэр Дмитрий Жаромских, сообщают источники URA.RU.

«Документы для участия в конкурсе подали: Олег Владимирович Гудков, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной политики и земельных отношений и Дмитрий Георгиевич Жаромских, глава Надымского района. Кроме того, заявился еще и Роман Александрович Лукин, заместитель генерального директора ООО „Надымгоравтодор“» — рассказали инсайдеры.

Выборы главы муниципалитета состоятся уже 24 октября. В этот день будут проведены и конкурс, и заседание думы.

