На пост главы Надымского района претендуют три кандидата
Жаромских заявил свою кандидатуру на пост мэра Надымского района
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
В ЯНАО на конкурс на пост главы Надымского района заявились трое кандидатов. Главным претендентом является действующий мэр Дмитрий Жаромских, сообщают источники URA.RU.
«Документы для участия в конкурсе подали: Олег Владимирович Гудков, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной политики и земельных отношений и Дмитрий Георгиевич Жаромских, глава Надымского района. Кроме того, заявился еще и Роман Александрович Лукин, заместитель генерального директора ООО „Надымгоравтодор“» — рассказали инсайдеры.
Выборы главы муниципалитета состоятся уже 24 октября. В этот день будут проведены и конкурс, и заседание думы.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!