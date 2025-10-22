Над фудкортом напротив ТЦ Салехарда произошел пожар
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Салехарде произошел пожар в здании напротив торгового центра «Славянский» на улице Игарская, 25. Возгорание случилось в чердачном помещении над фудкортом. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
«В 11:24 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании в здании, расположенного по улице Игарская, 25. На момент прибытия наблюдался дым в чердачном помещении», — сообщили в ведомстве.
Перед прибытием пожарных посетители и сотрудники самостоятельно покинули здание. Спасатели оперативно ликвидировали открытое горение, не допустив распространения огня на соседние помещения.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огнем повреждены чердак и стена здания. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания и размер материального ущерба выясняют специалисты.
