Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Над фудкортом напротив ТЦ Салехарда произошел пожар

22 октября 2025 в 13:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде произошел пожар в здании напротив торгового центра «Славянский» на улице Игарская, 25. Возгорание случилось в чердачном помещении над фудкортом. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«В 11:24 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании в здании, расположенного по улице Игарская, 25. На момент прибытия наблюдался дым в чердачном помещении», — сообщили в ведомстве.

Перед прибытием пожарных посетители и сотрудники самостоятельно покинули здание. Спасатели оперативно ликвидировали открытое горение, не допустив распространения огня на соседние помещения.

Продолжение после рекламы

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огнем повреждены чердак и стена здания. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания и размер материального ущерба выясняют специалисты.

Ранее URA.RU писало, что в Тазовском районе ЯАНО двое мужчин провалились под лед на снегоходе «Буран» на реке Среднее Мессо. Один из ямальцев смог самостоятельно выбраться на берег и сообщил о происшествии спасателям, а второй, по предварительным данным, утонул.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал