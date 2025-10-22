Обильные снегопады и морозы ниже -30: какая погода ожидает жителей ЯНАО в ноябре

Средняя температура воздуха на Ямале в ноябре составит -10... -15 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ноябре в ЯНАО ожидаются обильные снегопады и аномально теплая погода. По данным синоптиков, в округе выпадет больше месячной нормы осадков, а средняя температура воздуха окажется выше климатической нормы на 3–3,5 градуса и будет достигать отметок в -10…-15 градусов. При этом, настоящие морозы придут только в конце месяца, когда ночью температура опустится до -32 градусов, сообщили в правительстве ЯНАО.

«Ноябрь, согласно данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии, в округе ожидается снежным и тёплым. Выпадет больше месячной нормы осадков, а температура превысит норму на 3-3,5 градуса и в среднем будет равна отметке -10...-15 градусов. Настоящие морозы придут в конце месяца. В некоторых районах столбик термометра ночью опустится до отметки -32 градуса», — написано в telegram-канале ведомства.

Синоптики напомнили, что сентябрь 2025 года на Ямале оказался значительно теплее нормы — в Мужах средняя температура была выше обычной на 3,8 градуса, в Салехарде — на 3,5 градуса. Октябрь, напротив, прошел без аномалий: средние показатели соответствовали стандартным значениям для региона.

